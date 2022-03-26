Çin ve Hindistan İlişkileri İlerletmek İçin İletişimi Güçlendirme Konusunda Anlaşmaya Vardı

YENİ DELHİ, 26 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Cuma günü ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iletişimi güçlendirme konusunda anlaştı. Görüşmede Wang, toplamda 2,8 milyarlık nüfusa ve antik uygarlıklara sahip iki komşu ülke Çin ve Hindistan'ın çok kutuplu bir dünyayı, ekonomik küreselleşmeyi, çeşitlendirilmiş uygarlığı ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi destekleyen iki çekirdek güç olduğunu kaydetti. Wang, dünya bir türbülans ve dönüşüm sürcine girerken, iki ülkenin iletişimi güçlendirmesi, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının yanı sıra meşru çıkarlarını koruma konusundaki duruşlarını koordine etmesi, böylece bölge ve dünya barışına ve istikrarına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Jaishankar ise Hindistan'ın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve Çin'in önemine ilişkin stratejik değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti. Jaishankar, Hindistan'ın, Çin ile ilişkilerini mümkün olduğunca hızlı bir biçimde şu anki düşük seviyeden çıkarmak ve iki ülke arasında istikrarlı ve pragmatik işbirliğini sağlamak için Çin ile iletişimi güçlendirmeye ve karşılıklı güveni artırmaya istekli olduğunu söyledi. Wang da, Çin ve Hindistan'ın iki rasyonel büyük gelişmekte olan ülke olarak, sınır meselesini ikili ilişkilerine uygun bir konuma getirmesi ve sınır sorununun, Çin-Hindistan ilişkilerinin genel gelişimini tanımlamaması ve etkilememesi gerektiğini belirtti. Wang, iki ülkenin birbirlerini kısıtlamak yerine birbirlerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olması ve birbirlerini reddetmek yerine desteklemesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Hindistan'ın birbirleri için bir tehdit değil, birbirlerinin gelişimi için bir fırsat olması gerektiği konusunda iki ülkenin liderleri arasında varılan önemli fikir birliğine bağlı kalınması gerektiğini kaydetti. Wang, iki ülkenin sınır sorununu düzgün bir şekilde çözmesi ve ikili ilişkileri ilerletmek için farklılıklarını iyi yönetmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede Jaishankar, ülkesi ile Çin'in geçen yıldan bu yana diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla etkin bir iletişim sürdürdüğünü belirtti. Kolordu Komutanı Seviyesi toplantıları ve Çin-Hindistan Sınır İşleri Konusunda İstişare ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması toplantılarının ardından, iki ordu, sınır bölgelerinin batı sektörünün çoğu bölümünde Fiili Kontrol Hattı boyunca geri çekilmeyi gerçekleştirdi.

Jaishankar, Hindistan ve Çin sınır birliklerinin geri kalan kısımlarda da mümkün olan en kısa sürede geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede, iki taraf, sınır bölgelerinde barış ve sükunetin yeniden tesis edilmesinin her iki ülkenin ortak çıkarları dahilinde olduğu, bu bölgelerde geri çekilme temelinde düzenli yönetim ve kontrol sağlamaları ve yanlış anlaşılmaları ile yanlış değerlendirmeleri önlemek için etkili önlemler almaları gerektiği konusunda anlaştı. Taraflar ayrıca, iki ülkenin başlıca uluslararası ve bölgesel konularda aynı veya benzer pozisyonlara sahip oldukları ve dünyaya olumlu katkılar sağlamak amacıyla karşılıklı anlayış ve destek için çalışmaları gerektiği konusunda da anlaşmaya vardı.

İki taraf, ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi, personel değişiminin kolaylaştırılması ve sınır ötesi nehir hidrolojisindeki değişimlerin desteklenmesi gibi konularda diyalog ve iletişim kurma konusunda mutabık kaldı. Taraflar ayrıca Kovid-19 ile mücadele, Ukrayna ve Afganistan konuları ve çok taraflı ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, çok taraflılığın desteklenmesi, BM Antlaşması ve uluslararası hukuka uyulması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda anlaştı ve tek taraflı yaptırımların küresel ekonomi ve tedarik zinciri güvenliği üzerindeki etkisine ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Wang Hindistan'a yaptığı çalışma ziyareti sırasında aynı gün, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile de biraraya geldi.

Xinhua / Güncel