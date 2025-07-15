Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanlarından İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede birbirine komşu iki büyük Doğu medeniyeti ve yükselen büyük ekonomiler olan Çin ve Hindistan'ın iyi komşuluk ve dostluk doğrultusuna bağlı kalmaları ve karşılıklı saygı ve güven, barış içinde bir arada yaşama, ortak kalkınma ve kazan-kazan işbirliğinin yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesinin genel doğrultusunu belirleyen önemli bir uzlaşıya vardıklarını kaydetti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Hindistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesi ve artmasının kolay elde edilmediğini, bunun da onları daha değerli kıldığını ifade etti.

Wang, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak artırmak, etkileşim ve işbirliğini güçlendirme amacıyla orta noktada buluşmak, farklılıkları düzgün şekilde yönetme amacıyla büyük resmi dikkate alarak hareket etmek, Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla koordinasyonu güçlendirmek ve Çin-Hindistan ilişkilerinin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Hindistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

İki tarafın da çok taraflılığı desteklediğini ve uluslararası düzenin daha adil ve makul yönde gelişmesini temenni ettiklerini belirten Wang, Hindistan ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya ve ortaklaşa çok taraflı ticaret sistemini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve uluslararası açıklık ve işbirliği ortamını korumaya istekli olduklarını vurguladı.

Wang, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı teşvik etmek için Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak üzere Hindistan ile çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Jaishankar ise iki ülke liderlerinin Kazan'da gerçekleştirdiği görüşmenin, Hindistan-Çin ilişkileri için önemli rehberlik sağladığını ve çeşitli alanlarda ikili etkileşim ve işbirliğinin olağan seyrine dönmesini sağladığını söyledi.

Jaishankar, Hindistan vatandaşlarının, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne yapacakları hac ziyaretlerinin yeniden başlatılmasından dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.

Hindistan ve Çin'in rakip değil, kalkınma ortakları olduğunun altını çizen Jaishankar, Çin ile ilişkilerini uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirmeye, diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü ortak çıkarlara odaklanmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası etkileşimi artırmaya ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa korumaya istekli olduklarını söyledi.

Jaishankar, farklılıkların anlaşmazlıklara, rekabetin ise çatışmaya dönüşmemesi için iki tarafa da ikili ilişkilerdeki olumlu faktörler üzerinde çalışma çağrısı yaptı.

Hindistan'ın stratejik özerkliğe bağlı olduğunu ve bağımsız bir dış politika izlediğini belirten Jaishankar, çok kutuplu dünyayı teşvik etmek üzere Çin ile çok taraflı düzeylerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Jaishankar, Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine dönem başkanı olarak başarılı şekilde ev sahipliği yapması konusunda Çin'e tam destek verdiklerini de sözlerine ekledi.