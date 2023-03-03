Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Geliştirme Sözü Verdi

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Perşembe günü Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'de biraraya geldi. Görüşmede her iki taraf da ikili ilişkileri geliştirme sözü verdi.

İki bakan görüşmeyi, 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdi.

Qin toplantı sırasında, komşu ülkeler ve gelişmekte olan büyük ekonomiler olarak Çin ve Hindistan'ın ortak çıkarlarının anlaşmazlıklara nazaran daha fazla olduğunu söyledi.

Qin, Çin ve Hindistan'ın kalkınması ve yeniden canlanmasının, dünya nüfusunun üçte birinin, Asya'nın ve hatta tüm dünyanın geleceğini değiştirecek olan gelişmekte olan ülkelerin gücünü gösterdiğini belirtti.

Çinli bakan, tarafların ikili ilişkilerini dünyada yüzyılda bir yaşanan değişimler bağlamında görmeleri, ikili işbirliğini kendi ulusal yeniden canlanmaları perspektifinden anlamaları ve modernleşme yolunda ortak olmaları gerektiğini vurguladı.

Qin ayrıca, iki tarafın iki ülke liderlerinin önemli fikir birliğini uygulaması, diyaloğu sürdürmesi ve anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmesi, ikili ilişkilerin gelişmesini ve ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Sınır meselesinin ikili ilişkilerde doğru yere oturtulması gerektiğini söyleyen Qin, sınırlardaki durumun bir an önce normale dönmüş bir yönetim süreciyle ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Hindistan ile çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini yeniden başlatılmasını hızlandırmaya, en erken tarihte doğrudan uçuşları yeniden başlatmaya ve halklar arası alışverişi kolaylaştırmaya istekli olduğunu söyledi.

Bakan Qin, Çin ve Hindistan'ın gelişmekte olan ülkelerin haklarını ve çıkarlarını korumak, Güney-Güney işbirliğini teşvik etmek ve iklim değişikliği gibi küresel zorlukların ele alınması da dahil olmak üzere birçok alanda ortak çıkarları olduğunu vurguladı.

Qin, Çin'in Hindistan tarafını G20 dönem başkanlığını yerine getirmesi konusunda desteklediğini ve dünyaya istikrar ve pozitif enerji aşılamak amacıyla gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını ve uluslararası eşitlik ile adaleti korumak için iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hindistan ve Çin'in hem büyük eski uygarlıklar hem de birbirlerinin önemli ortakları olduğunu belirten Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliği ve halklar arası alışveriş gibi alanlarda olumlu sonuçlar elde ettiğini ve bunun devam edebileceğini söyledi.

Jaishankar, Hindistan tarafının ikili ilişkilerin tarihi bir perspektif ve stratejik bir boyuttan anlaşılması, geliştirilmesi ve Hindistan-Çin ilişkilerini doğru yolda ilerletmek için daha fazla işbirliği platformu kurulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Hintli bakan, sınırlardaki mevcut durumun giderek istikrara kavuştuğunu ve her iki tarafın da sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumak için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Jaishankar ayrıca, Çin'in Hindistan'ın G20 başkanlığına verdiği destekten ve çok uluslu ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu sürdürme isteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.