Çin ve Hindistan, Direkt Uçuşları Yeniden Başlatmak İçin Anlaştı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Hindistan arasındaki direkt uçuşların vakit geçirmeksizin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla bir süredir Hindistan'la yakın iletişimi sürdürdüklerini söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında Hindistan ve Çin'in önümüzdeki ay direkt uçuş bağlantılarını yeniden başlatmayı planladıkları ve Hindistan hükümetinin Hindistan'daki havayolu şirketlerinden kısa sürede Çin'e uçuşlar başlatma hazırlıkları yapmalarını istediği yönünde basında yer alan haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusunun 2,8 milyarın üzerinde olduğunu ifade eden Lin, Çin anakarası ile Hindistan arasındaki direkt uçuşların yeniden başlamasının, sınır ötesi seyahatleri, etkileşimleri ve işbirliğini kolaylaştıracağını belirtti.

Lin, Çin-Hindistan ilişkilerinin olumlu ivmesi ve iki ülkenin küresel arenadaki işbirliği hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hem Çin hem de Hindistan'ın önde gelen gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olduklarını kaydeden Lin, bu nedenle birbirlerinin başarısına yardımcı olan ortaklar olarak ejderha ve filin işbirliği amaçlı karşılıklı adımlarının, iki taraf için de doğru seçim olduğunu söyledi.

Lin, Çin-Hindistan ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek amacıyla iki ülke liderleri arasında varılan önemli ortak mutabakatları hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak artırmak, birlikte etkileşimler ve işbirliğini artırmak, büyük resmi göz önünde bulundurarak farklılıkları uygun şekilde ele almak ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek üzere Hindistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.