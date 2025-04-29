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Çin ve Hindistan Arasında Hac Ziyaretleri Yeniden Başlıyor

Çin ve Hindistan Arasında Hac Ziyaretleri Yeniden Başlıyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan vatandaşlarının bu yaz Xizang'daki kutsal mekanlara hac ziyaretlerinin yeniden başlayacağını açıkladı. Bu ziyaretler, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendiriyor.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hindistan vatandaşlarının, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gang Renpoche Dağı ve Mapam Yun Tso Gölü'ne yönelik hac ziyaretlerinin iki ülke arasında varılan mutabakat uyarınca bu yaz yeniden başlatılacağını söyledi.

Guo, pazartesi günü yaptığı açıklamada Gang Renpoche Dağı ve Mapam Yun Tso Gölü'nün, Tibet Budizmi ve Hinduizm gibi dinlerin mensupları için kutsal mekanlar olduğunu belirterek, söz konusu hac ziyaretlerinin Çin ve Hindistan arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimde önemli bir yeri bulunduğunu kaydetti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Hindistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Guo, iki ülke liderleri arasındaki önemli ortak mutabakatları ciddiyetle uygulamak ve Çin-Hindistan ilişkilerini sağlam ve istikrarlı gelişme yolunda ilerletmek üzere Hindistan'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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