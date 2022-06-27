Çin ve Guyana Cumhurbaşkanları, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Guyanalı mevkidaşı İrfaan Ali, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlamak üzere Pazartesi günü karşılıklı tebrik mesajı yayınladı. Xi, Çin ile Guyana'nın, 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, siyasi alanda karşılıklı güvenin sürekli derinleşmesi ve verimli sonuçlar veren tatbiki işbirliği ile önemli bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana, iki ülke halkının, birbiriyle karşılıklı yardım ve dayanışma içinde çalışarak Çin- Guyana dostluğunda yeni bir sayfa açtığını vurguladı. İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü, ikili ilişkileri yeni seviyelere çıkarmak, ayrıca iki ülke ve halkına fayda sağlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Ali ile birlikte çalışmaya istekli olduğuna işaret etti. Ali ise Guyana'nın, Karayipler'deki İngilizce konuşan ülkeler arasında Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk ülke olduğunu ve ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ali, Guyana ve Çin'in son 50 yılda her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine sadık kaldığını ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun zamana yenik düşmediğini belirtti. Ali, Guyana'nın diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü, ikili dostluğu sürekli derinleştirmek için bir fırsat olarak görmeye hazır olduğunu bildirdi.

Xinhua / Güncel