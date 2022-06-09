Çin ve Gürcistan'ın Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Karşılıklı Mesajlarla Kutladı - Haberler

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Perşembe günü Çin ile Gürcistan arasında diplomatik ilişki kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle karşılıklı kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında Çin ile Gürcistan'ın geleneksel olarak dostane ilişkiler yürüttüğünü ve işbirliği ortakları olduğunu vurguladı. Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın çeşitli alanlardaki işbirliğinde güçlü ilerleme kaydettiğini, uluslararası meselelerde etkin iletişim ve koordinasyon yürüttüğü ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik ettiğini söyledi.

Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana iki halkın zorlukların üstesinden gelmek için birbirine yardım ettiğini ve bunun geride pandemiye karşı dayanışmayı anlatan iyi bir öykü bıraktığını söyledi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda görevliler Çin'den s atın alınan Kovid-19 aşılarını uçaktan indiriyor, 3 Nisan 2021. (Gürcistan Sağlık Ba kanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xi, Çin-Gürcistan ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve iki ülkeye ve iki halka yarar sağlamak için, diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü fırsat olarak kull anarak, Çin-Gürcistan ilişkilerinden ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinden daha fazla sonuç elde etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Zurabişvili ise Gürcistan'ın Çin ile dostane ilişkilerin geliştirilmesine aktif olarak bağlı olduğunu ve karşılıklı yararı gözeten işbirliğini derinleştirmek ve iki ülkenin ortak refahını desteklemek için Çin ile çalışmayı arzuladığını söyledi.

Xinhua / Güncel