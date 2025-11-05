Çin ve Gürcistan Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Li, salı günkü görüşmede Çin ve Gürcistan ekonomilerinin birbirini büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekerek, ikili işbirliğinin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek üzere Gürcistan ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Li, iki ülkeye ticaret, yatırım ve bağlantı imkanları gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme ve dijital ekonomi, yeni enerji ve yapay zeka gibi yükselen sektörlerde işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Li, Gürcistan'ın Çinli işletmelere elverişli bir iş ortamı sağlamaya devam etmesini beklediklerini belirtti.

Li, ikisi de Küresel Güney ülkeleri olan Çin ve Gürcistan'ın çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, çok taraflılık ve serbest ticareti desteklemesi ve hem küresel ekonomi ve ticaret düzenini hem de uluslararası eşitlik ve adaleti savunması gerektiğini vurguladı.

Kobakhidze ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ikili serbest ticaret anlaşmasından yararlanarak ve işbirliğini ve personel değişimlerini artırarak Çin ile her düzeyde yakın ilişkiler kurmaya istekli olduklarını söyledi.

Kobakhidze, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak mevcut uluslararası konjonktürde dünya barışının korunması ve eşitlik ve adaletin savunulması konusunda üstüne düşeni yaptığını ve böylelikle çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya istikrar kattığını belirtti.

Li ve Kobakhidze, toplantının ardından ticaret, yapay zeka, tarım, çevre koruma, denetim ve karantina, kültür ve havacılık gibi alanlarda çok sayıda ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.