Çin ve Güney Kore, Üretim ve Tedarik Zincirinin İstikrarını Ortaklaşa Sürdürme Konusunda Anlaştı

QİNGDAO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile biraraya geldi. İki taraf üretim ve tedarik zincirinin istikrarını ortaklaşa sürdürme konusunda anlaştı. Wang, şu anda küreselleşmenin zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bazı ülkelerin ekonomiyi politikleştirdiğini, ticareti araçsallaştırdığını ve standartları silah hale getirdiğini, küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarının altını oyduğunu vurguladı. Wang, Çin ve Güney Kore'nin küresel serbest ticaret rejiminden yararlananlar ve kuranlar olarak piyasa kurallarını ihlal eden bu tür davranışlara direnmesi ve iki ülkenin yanı sıra genel olarak dünyanın üretim ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını birlikte koruması gerektiğini kaydetti.

İki taraf, görüşmelerinde mümkün olan en kısa sürede fikir birliğine varmaya çalışmak için Çin-Güney Kore serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerini hızlandırmayı kabul etti. Çin ve Güney Kore, üretim ve tedarik zincirinin istikrarını korumak ve zinciri eksiksiz, güvenli, engelsiz, açık ve kapsayıcı hale getirmek için diyalog kurmayı kabul etti. Bu arada iki taraf, ticaret ve yatırım liberalizasyonuna bağlı kalma, DTÖ kurallarına uyma ve ayrımcılık yapmama, dışlamama, açıklık ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalma konusunda da anlaştı.