Çin ve Güney Kore Medyaları Yeni İşbirliği Fırsatlarına Odaklanan Görüşmeler Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Güney Kore medyaları arasında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Güney Kore medyaları arasında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Salı günü gerçekleşen temaslarda yeni işbirliği fırsatları ile ikili ilişkilerin geleceğine odaklanıldı.

Bu yıl, Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü. Medyalar arası diyalog görüşmeleriyse bu yıl 14. kez yapıldı.

Etkinlik sırasında, Çin ve Güney Kore'den 20'den fazla ana akım medya kuruluşunun yöneticileri ve ilgili alanlardaki uzmanlar, gelişmekte olan sektörlerde işbirliği, büyümenin yeni itici güçlerinin teşvik edilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın rolü gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlikte konuşan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı yetkilileri, iki ülke medyasının karşılıklı alışverişi ve işbirliğini güçlendirmesi, ikili ilişkilerin ana akım ve doğru yönünü kavraması ve önemli ortak konulara odaklanması umudunu dile getirdi. Medyadan beklentiler arasında iki ülkenin karşılıklı güven ve fayda sağladığına dair hikayelerin anlatılması, rasyonel seslerin duyurulması ve ikili ilişkilerin dostane gelişimi için geniş bir uzlaşma ortamı oluşturması gibi başlıklar sayıldı.

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizmden Sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı Jeon Byung-geuk da iki ülke medyasının doğru mesajları iletmesi, karşılıklı anlayışı geliştirmesi ve dostane ikili ilişkileri ilerletmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Medyanın ikili ilişkileri geliştirmedeki rolüne değinen katılımcılar, medyanın Doğu medeniyetinin zengin tarihi ve geleneğinden yararlanma ve başta gençler olmak üzere iki taraf arasındaki çok boyutlu alışveriş ve iletişimi artırma yönünde çabalar sarf etmesi beklentilerini paylaştı.

Katılımcılar, iki ülkenin yapay zekadan dijital teknolojiye kadar gelişmekte olan sektörlerde önemli bir işbirliği potansiyeline sahip olduğuna dair inançlarını da dile getirdi.