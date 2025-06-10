Çin ve Güney Kore Liderlerinden Stratejik İşbirliği Çağrısı

Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in, Güney Kore'de göreve yeni başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerini daha yüksek seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Çin ve Güney Kore'nin uluslararası ve bölgesel duruma daha fazla istikrar sağlaması gerektiğine işaret eden Şi, iki ülkenin serbest ticareti ve çok taraflılığı birlikte savunması, küresel ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin işlerliği ile istikrarını birlikte güvenceye alması gerektiğini vurguladı.

Görüşmeye ilişkin Güney Kore tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Telefon konuşması, göreve yeni başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin üçüncü üst düzey görüşmesi oldu. Lee daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile telefonda konuşmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi, seçilmesinin ardından Lee'ye tebrik mesajı göndermişti.

Güney Kore'de erken seçim

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından 3 Haziran'da yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı.

Resmi sonuçlara göre, Lee oyların yüzde 49,42'sini kazanırken iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı.

Devlet Başkanı seçilen Lee, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.