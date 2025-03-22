Çin ve Güney Kore'den İstikrarlı İlişki Vurgusu

TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 11. Çin-Japonya- Güney Kore Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile bir araya geldi.

Wang, cuma günü gerçekleştirilen görüşmede Çin'in Güney Kore'ye yönelik politikasının istikrarını koruduğunu ve Güney Kore'nin iç durumundaki değişiklikler ne olursa olsun Çin'in iki ülke arasındaki iyi komşuluk ve dostluğa her zaman bağlı kalacağını söyledi.

Wang, Güney Kore'nin ilişkilerin kurulduğu ilk anda var olan niyeti korumasını, Çin'e yönelik olumlu ve dostane bir politika izlemesini ve Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığını doğru tarafa yönlendirmek ve bölge ile dünya barışına katkıda bulunmak üzere Çin'le çalışmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Çin'in bu yıl düzenlenen "İki Toplantı'da" belirlediği ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine de değinen Wang, Çin ekonomisinin güçlü büyüme ve dirençli canlılığını koruduğunu ve yüksek kaliteli kalkınmayla Güney Kore gibi ülkelere yeni fırsatlar sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Güney Kore'nin bu yıl, Çin'in ise önümüzdeki yıl Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, iki tarafın bu etkinliklerin düzenlenmesinde iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirerek birbirine destek vermesi gerektiğini belirtti.

Wang, bu yılın Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girişinin 10. yıldönümü olduğunu kaydederek iki ülkenin serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşamasını hızlandırması ve erken bir tarihte anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti.

Çin ve Güney Kore'nin serbest ticaretten faydalandığını ve serbest ticareti savunduğunu belirten Wang, tek taraflılık ve zorbalık karşısında iki ülkenin, "bağları koparma" eylemlerine ortaklaşa karşı çıkması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Cho ise ikili işbirliğine büyük önem verdiklerini ve Güney Kore-Çin ilişkilerinin gelişip iyileşmesinde an itibarıyla kaydedilen güçlü ivmeyi el üstünde tuttuklarını belirterek APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı gibi fırsatlardan yararlanarak iki ülke arasındaki üst düzey etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye, yerel düzeylerde, meclis, gençlik, kültür gibi alanlarda etkileşimleri genişletmeye ve iki halk arasındaki dostane duyguları artırmaya istekli olduklarını söyledi.

Mevcut uluslararası durumun çalkantılı ve istikrarsız olduğunu kaydeden Cho, bölgesel barış ve istikrarını ortaklaşa korumak üzere Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

İki taraf Çin-Japonya-Güney Kore işbirliği, Kore Yarımadası'ndaki durumda ve ortak ilgi alanına giren diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.