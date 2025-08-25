Çin ve Güney Kore Arasındaki Diplomatik İlişkiler Güçleniyor

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Özel Temsilcisi Park Byeong-seug ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazar günkü görüşmede Güney Kore'ye yönelik politikalarında istikrar ve sürekliliği koruduklarını belirterek, iki tarafa da diplomatik ilişki kurma yönündeki özgün niyetlerine bağlı kalma, dostluk yolunu sıkı sıkıya el üstünde tutma, ortak çıkarları genişletme, daha fazla iyi niyet geliştirme, hassas konuları uygun şekilde ele alma ve ikili ilişkilerin doğru yolda istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etme çağrısında bulundu.

Wang, iki tarafı uluslararası serbest ticaret sistemini birlikte korumaya, ticarette korumacılığa karşı ortaklaşa mücadele etmeye, çok taraflılık kavramını hayata geçirmeye, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar çerçevesinde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve bölgesel ve küresel zorluklara etkili şekilde müdahale etmeye de çağırdı.

Park Byeong-seug ise Wang'dan Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un mektubunu Cumhurbaşkanı Xi'ye iletmesini istedi.

Yeni hükümetin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyleyen Park Byeong-seug, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri artırmak, geleceğe yönelik tatbiki işbirliğini genişletmek, eğitim ve gençlik gibi alanlarda halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırmak ve Güney Kore ile Çin arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını yeniden rayına oturtmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Tek Çin ilkesine her daim saygı gösterdiklerini vurgulayan Park Byeong-seug, Çin ve diğer büyük ülkelerle ilişkilerini geliştirmek ve aynı zamanda bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı ortaklaşa sürdürmek istediklerini belirtti.