Çin ve Güney Kore, ortak deniz tatbikatını yeniden başlatmayı planlıyor

Çin ve Güney Kore'nin 15 yıldır yapılmayan ortak deniz tatbikatını bu yıl yeniden başlatmayı planladığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, iki ülke askeri yetkilileri, ikili savunma politikası görüşmelerinin 21. toplantısını 3 yıl aradan sonra Pekin'de düzenledi.

Taraflar, toplantıda savunma alanında işbirliğini sürdürme ve stratejik diyalog kanallarını yeniden tesis etme konusunda mutabık kaldı.

İki ülke, en son 2011'de gerçekleştirdikleri Deniz Arama ve Kurtarma Tatbikatı'nın (SAREX), 15 yıl aradan sonra yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen SAREX tatbikatlarının sonuncusu 2011'de gerçekleştirilmişti.

Güney Kore, Çin ile ilişkilerde yeni sayfa açma arayışında

Güney Kore'de Haziran 2025'te yapılan erken seçimle iktidara gele Devlet Başkanı Lee Jae-myung, önceki yönetim döneminde Çin ile bozulan ilişkileri yeniden tesis etme yoluna girmişti.

Lee, geçen ay Pekin'e yaptığı ziyarette değişen ekonomik ve güvenlik koşullarında bölgesel istikrar ve refah için Çin ile yeni sayfa açmayı istedikleri mesajını vermişti.

Lee'den önceki, görevden azledilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ABD'ye yakın bir siyasi çizgi izlemesi, Seul-Pekin ilişkilerinde mesafeye yol açmıştı. Lee ise iki büyük güç arasında daha dengeli bir siyaset izleme arayışında.