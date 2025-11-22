Haberler

Çin ve Güney Afrika Arasında Stratejik İşbirliği Gelişiyor

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Afrika ile siyasi güveni derinleştirmek ve işbirliğini artırmak için hazır olduklarını ifade etti. İki ülke, yoksulluğun azaltılması, kalkınma stratejileri ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi konularında ortak hedeflerini vurguladı.

JOHANNESBURG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Afrika ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, her iki ülkenin temel çıkarları ve endişe duyduğu önemli meselelerde birbirini kararlılıkla desteklediğini söyledi.

Li, 20. G20 Zirvesi öncesinde cuma günü Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Zirve cumartesi ve pazar günleri Johannesburg'da düzenlenecek.

Başbakan, kalkınma stratejilerinde Güney Afrika ile uyumu güçlendirmeye ve sıfır gümrük vergisi uygulamasının en kısa sürede hayata geçirilmesini teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Li, Çin ve Güney Afrika'yı yoksulluğun azaltılması ve kırsal alanların canlandırılması konusunda deneyim etkileşimini artırmaya ve halk sağlığı, kültür, eğitim ile gençlik gibi alanlarda işbirliğini ilerleterek iki ülke halkının refahını yükseltmeye de çağırdı.

Li, BRICS ve G20 gibi platformlarda koordinasyonu güçlendirmek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört küresel inisiyatifi uygulamak, çok taraflı ticaret sistemini desteklemek, küresel yönetişim sisteminin reformunu teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ramaphosa ise tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını yineleyerek, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve temel çıkarlarla ilgili konularda Çin ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Ramaphosa, ülkede yatırım yapan ve faaliyet gösteren Çinli şirketler için güvenli ve sağlam bir ortam sağlamaya hazır olduklarını ve Afrika-Çin işbirliğini derinleştirmek için Çin'in elverişli politikalarından tam olarak yararlanmak amacıyla diğer Afrika ülkeleriyle birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

Ramaphosa, Birleşmiş Milletler, G20 ve diğer çok taraflı çerçeveler içinde Çin ile iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye ve çok taraflılığı ortaklaşa savunmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
