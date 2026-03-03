Çin Dışişleri Bakanı: Fransa, Ortadoğu'daki Gerilimin Düşürülmesinde Çin'le Ortak Çaba Göstermeli

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'nın Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesini teşvik etmek ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ortaklaşa korumak üzere Çin'le çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang görüşmede Fransa'ya mevcut gelişmeler karşısında nesnel ve adil bir tutum takınma ve serinkanlı ve rasyonel bir yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.

Görüşme sırasında Fransa'nın Ortadoğu'daki mevcut gelişmelere yönelik tutumu hakkında bilgi veren Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Fransa ve Çin'in, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik özel sorumlulukları olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri eylemde Güvenlik Konseyi'nin ne görüşünün ne de onayının alındığını hatırlatan Barrot, tüm tarafların artık gerilimin düşürülmesi ve İran'ın nükleer programı konusunun ve diğer konuların müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Çin'in İran'la ve Körfez bölgesindeki ülkelerle iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Barrot, bölgedeki gerilimin azaltılmasında olumlu rol oynamak üzere Çin'le çalışmayı temenni ettiklerini söyledi.

Wang ise Çin'in ilkeli tutumunu yineledi ve uluslararası toplumun, uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eyleme karşı çıkması ve çifte standart uygulamaması gerektiğini vurguladı.

Wang, büyük ülkelerin askeri üstünlüklerini kullanarak diğer ülkelere karşı keyfi saldırılar düzenlememesi ve dünyanın güçlünün zayıfı ezdiği orman kanunları düzenine geri dönmemesi gerektiğini belirtti.

Wang, İran'ın nükleer programı konusuyla ilgili nihayetinde siyasi ve diplomatik çözüm yoluna girilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua