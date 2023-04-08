Çin ve Fransa Menşeli Şirketler Arasında 18 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli ve Fransız girişimcilerin yaptıkları bir toplantıda 36 işletmenin imalat, yeşil kalkınma, yeni enerji ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğini genişletmek için 18 anlaşma imzaladığını söyledi.

Çinli ve Fransız girişimciler arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen bir toplantı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli ve Fransız girişimcilerin yaptıkları bir toplantıda 36 işletmenin imalat, yeşil kalkınma, yeni enerji ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğini genişletmek için 18 anlaşma imzaladığını söyledi.

Perşembe günü Çinli ve Fransız girişimciler arasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Yu Yuantang, Çin ve Fransa arasındaki ticaret hacminin son beş yılda 60 milyar ABD dolarından 80 milyar ABD dolarına çıktığını kaydetti.

Yu, 2022'de Çin-AB işbirliğinde birçok olumsuz etkinin üstesinden gelindiğini ve ikili ticaretin 847,3 milyar ABD doları ile yeni bir zirveye ulaştığını kaydederken, Avrupalı şirketlerin Çin'deki yeni yatırımlarının yüzde 70 artışla 12,1 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Toplantıda Bank of China, BNP Paribas, China National Nuclear Corporation ve Electricite de France gibi firmaların temsilcileri ortaklaşa küresel zorluklara göğüs germekten işbirliğini geliştirmeye kadar uzanan konuları tartıştı ve Çin-Fransa ekonomik ve ticari bağlarını derinleştirmeye yönelik önerilerde bulundu.

Firma yetkilileri ayrıca, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma fırsatlarını değerlendirme, istikrarlı sanayi ve tedarik zincirleri sağlama ve nükleer enerjiden finans ve tüketime kadar bir çok alanda işbirliğini genişletme sözü verdi.