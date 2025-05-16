Çin ve Fransa Ekonomik İlişkilerde Yeni Adımlar Atıyor

PARİS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, çok taraflı uluslararası konularda koordinasyonu güçlendirmek ve açık ve işbirliğine dayalı bir uluslararası ekonomik ve ticari ortamı korumak üzere Fransa'yla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin- Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu Çin baş temsilcisi olan He, perşembe günü diyaloğun Fransa baş temsilcisi olan Fransa Ekonomi, Maliye, Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Eric Lombard ile birlikte Paris'te düzenlenen 10. Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yaptı.

He, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatları hayata geçirmek, çok taraflı uluslararası konularda koordinasyonu güçlendirmek, açık ve işbirliğine dayalı bir ekonomik ve ticari ortamı korumak, ikili ekonomik ve mali işbirliğini zenginleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak, elverişli bir ticaret ve yatırım ortamı yaratmak ve böylelikle Çin-Fransa kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yeni bir canlılık getirip Çin-Avrupa işbirliğinde yeni gelişmelere öncülük etmek üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Lombard ise Çin'le ilişkilerine büyük önem atfettiklerini ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele etmek ve çok taraflılığı ve ticaret özgürlüğünü korumak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Lombard, Çinli müşteriler için yüksek kaliteli ürünler sağlamaya, Fransa'da yatırım ve iş yapmak ve Fransa'daki işlerini genişletmek üzere daha fazla Çinli işletmeyi ülkeye çekecek daha iyi bir iş ortamı oluşturmaya ve iki ülke arasındaki tatbiki ekonomik ve mali işbirliği yoluyla daha verimli sonuçlar elde etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Diyalog çerçevesinde birçok konuda derinlemesine iletişim ve etkileşimde bulunan Çin ve Fransa tarafları, kümes hayvanı eti, kümes hayvanları yetiştiriciliği ve yumurta üretimi konularında ikili işbirliği belgeleri imzaladı.

Fransa'da kaldığı süre boyunca Fransız aile çiftliklerini de ziyaret eden He, kozmetik, ilaç ve havacılık gibi çeşitli sektörlerden Fransız şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca Lombard ile birlikte Çinli ve Fransız girişimcilerin katıldığı bir sempozyumda konuşmalar yaptı.