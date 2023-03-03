Çin ve Fransa Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri ve Ukrayna Krizini Görüştü

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Perşembe günü Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde biraraya gelerek yeni alanlarda işbirliği imkanlarını ve Ukrayna krizini ele aldı.

Uluslararası etkiye sahip iki büyük ülke olarak Çin ve Fransa'nın barışı koruyan iki büyük güç olduğunu belirten Qin, iki ülkenin gelecek yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlayacağını ve Çin'in, Fransız tarafıyla birlikte bir sonraki aşamadaki ikili ilişkiler için önemli gündemi hazırlamaya, üst düzey görüş alışverişinin yol gösterici bir rol oynamasını sağlamaya ve Çin- Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını daha fazla meyve verecek şekilde ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.

Fransa'nın Çin ile arasındaki stratejik iletişime ve büyük ülkeler olarak koordinasyonlarına büyük değer verdiğini kaydeden Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ise, Fransa tarafının Çin tarafıyla sık sık üst düzey görüş alışverişinde bulunmaya, ikili ilişkilerin anlamını zenginleştirmeye, bilim ve araştırma, inovasyon ve iklim değişikliği gibi yeni alanlarda işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu söyledi.

Colonna, gelecek yılın Fransa-Çin ilişkileri için önemli bir yıl olduğunu ve Fransız tarafının Kültür ve Turizm Yılı'nı Çin tarafıyla birlikte başarılı bir şekilde düzenlemeye ve halklar arası ve kültürel alışverişi tam anlamıyla sürdürmeye istekli olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin on iki maddelik tutumunu takdirle karşıladığını belirten Fransız bakan, "Tüm tarafların büyük bedeller ödediği kriz gittikçe uzadı ve tırmanmaya devam etti. Fransız tarafı, Çin tarafının savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmede hayati bir rol oynayabileceğini umuyor" dedi.

Toplantıda Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumunu açıklayan Qin, ilgili tarafların krizden çıkarılan zor dersler üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeleri, doğru yön olan barışçıl müzakereler konusunda ısrar etmeleri ve gerçekten dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa etmeleri gerektiğini vurguladı.