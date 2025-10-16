Çin ve Fransa Diplomatik İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

Han, perşembe günkü görüşmede, iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, bağımsız politikalara bağlı kalmak, etkileşimi ve karşılıklı güveni artırmak, açık bir zihniyetle pragmatik işbirliğini teşvik etmek ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek üzere Fransa ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Han, Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı şekilde gelişimini teşvik etmede Fransa'nın yapıcı rol oynaması beklentilerini de dile getirdi.

Bonne ise Çin ile yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, ikili işbirliğini ve çok taraflı koordinasyonu derinleştirmeye ve küresel sorunları ele almak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti. Bonne, AB-Çin diyaloğu ve işbirliğini aktif olarak teşvik etmeye hazır olduklarını vurguladı.