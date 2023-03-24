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Çin ve Fransa'dan Ortaklaşa Dağda Kurtarma Eğitimi

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Çin-Fransa dağ kurtarma teknolojisi değişim eğitiminin altıncısı, 13-21 Mart tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Zhaotong'da düzenlendi.

Çin- Fransa dağ kurtarma teknolojisi değişim eğitiminin altıncısı, 13- 21 Mart tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Zhaotong'da düzenlendi.

Eğitime, Fransa Ulusal Askeri Polis Kayak ve Dağcılık Eğitim Merkezinden eğitmenler ile Yunnan eyaletinden 60'tan fazla itfaiyeci katıldı.

Düzenlenen eğitim, platoda düşük oksijen seviyesinin olduğu bölgelerde kurtarma kabiliyetinin artırılmasını hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Mart Fransa Güncel Haberler

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