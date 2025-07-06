Çin ve Fransa'dan Halklar Arası Etkileşimi Güçlendirme Çağrısı

PARİS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'nın halklar arası etkileşimi sürekli olarak derinleştirmesi, bunun da Çin ile Avrupa ve tüm dünya ülkeleri arasındaki medeniyet etkileşimi için örnek oluşturup insanlık için ortak geleceğe sahip toplum inşasına olanak tanıması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang açıklamayı cuma günü, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile eş başkanlık ettiği Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının 7. toplantısında yaptı.

Wang, Çin ve Fransa'nın iki ülke liderlerinin mutabakatı rehberliğinde, bağımsızlık, karşılıklı anlayış, stratejik vizyon ve kazan-kazan işbirliğiyle karakterize edilen ikili diplomatik ilişkilerinin ruhunu ileriye taşıması, halklar arası etkileşimi sürekli derinleştirmesi, Çin ile Avrupa ve dünya genelinde medeniyetler arası etkileşimler için örnek oluşturması ve insanlık için ortak geleceğe sahip toplum inşasını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Wang bu çerçevede dört öneride bulundu.

Bakan ilk olarak, genç nüfus arasındaki etkileşimin güçlendirmesi gerektiğini söyledi. İki tarafın Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Çin'de eğitim gören Fransız öğrenci sayısını üç yıl içinde 10.000'in üzerine çıkarma planını tam olarak hayata geçirmesini, ayrıca Çin-Fransa genç liderleri, 1.000 katılımcı için staj, bilimsel araştırma ortakları ve seçkin genç bilimsel araştırmacılarla ilgili değişim programlarından tam olarak yararlanmasını önerdi.

İkinci olarak ise iki tarafın alt-ulusal işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirten Wang, iki tarafın etkileşim ve işbirliği biçimlerini yenilemesi, kardeş kent geleneğini yeniden etkinleştirmesi, Çin-Fransa belediye başkanları yuvarlak masa toplantılarını sürdürmesi ve yerel yönetim işbirliği konulu üst düzey forumu mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatması gerektiğini ifade etti.

Üçüncü olarak ise Wang, halkların dolaşımının kolaylaştırılmasının önemine işaret etti. Daha fazla Fransızın Çin'i ziyaret etmesini istediklerini belirten Wang, Fransa'dan Çin vatandaşları için vize prosedürlerini daha da kolaylaştırarak halklar arası etkileşim için daha kolay koşullar yaratmasını beklediklerini belirtti.

Wang, dördüncü olarak iki tarafın inovasyon odaklı ortaklığı sürdürmesi gerektiğini belirtti. Wang, iki tarafı yeşil ve düşük karbonlu kalkınmalarını ilerletmek için Çin-Fransa karbon nötr merkezinin inşasını güçlü şekilde desteklemeye, 2. Çin-Fransa Eğitim Kalkınma Forumu'nu düzenlemeye ve açık, kapsayıcı ve güzel bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için çok taraflı koordinasyonu geliştirmeye çağırdı.

Barrot ise halklar arası zengin ve verimli etkileşimin, güçlü ikili ilişkileri sürdüren ve iki ülkenin küresel zorluklarla birlikte mücadele etmesine yardımcı olan değerli bir unsur olduğuna işaret etti.

Bakan, Fransa'nın açık ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla Çin ile eğitim, kültür, araştırma, gençlik, film ve alt ulusal katılım alanlarında işbirliğini derinleştireceğini ve böylece iki ülke arasında yakın, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ortaklığın kuracağını söyledi.

Toplantıya her iki taraftan eğitim, kültür, turizm, spor, bilim ve teknoloji ve sağlık alanlarından temsilciler katıldı.

İki taraf toplantının ardından Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 7. toplantısına ilişkin ortak bildiri yayımladı.