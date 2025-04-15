Çin ve Fransa Arasındaki Medya İşbirliği Derinleşiyor

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, başkent Beijing'de Fransız Figaro Grubu'nun Genel Müdür Yardımcısı Jean-Luc Breysse ile bir araya geldi.

Pazartesi günkü görüşmede iki kurum arasındaki iyi işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, Çin ve Fransız halklarının birbirini daha iyi tanımasına ve dostluklarını güçlendirmesine yardımcı olmak üzere işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede taraflar, haber toplama ve düzenleme süreçlerinin yapay zekayla desteklenmesinde işbirliğinin genişletilmesi, personel ziyaretlerinin artırılması ve Dünya Medya Zirvesi çerçevesinde iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda istekli olduklarını dile getirdi.