Çin ve Fransa Arasındaki Medya İşbirliği Derinleşiyor
Xinhua Haber Ajansı ve Fransız Figaro Grubu'nun yöneticileri, işbirliğini derinleştirmek ve iki ülke halkları arasındaki dostluğu güçlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede yapay zeka destekli haber süreçleri ve personel ziyaretlerinin artırılması konularında mutabık kalındı.
BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, başkent Beijing'de Fransız Figaro Grubu'nun Genel Müdür Yardımcısı Jean-Luc Breysse ile bir araya geldi.
Pazartesi günkü görüşmede iki kurum arasındaki iyi işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, Çin ve Fransız halklarının birbirini daha iyi tanımasına ve dostluklarını güçlendirmesine yardımcı olmak üzere işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede taraflar, haber toplama ve düzenleme süreçlerinin yapay zekayla desteklenmesinde işbirliğinin genişletilmesi, personel ziyaretlerinin artırılması ve Dünya Medya Zirvesi çerçevesinde iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda istekli olduklarını dile getirdi.