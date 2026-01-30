Çin: Finlandiyalı İşletmelerin Çin'de Aktif Yatırım Yapmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Finlandiyalı işletmelerin Çin'deki aktif yatırımlarını sürdürerek, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının yarattığı fırsatlardan yararlanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

He perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'nun kısa süre önce Çin'e düzenlediği ziyaret sırasında ekonomi ve ticaret alanında varılan uzlaşılar ve elde edilen sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da derinleştirmek üzere atılacak adımlara ilişkin açıklamalar da yaptı.

Orpo'nun ziyaretinin başarılı geçtiğini ifade eden He, iki tarafın ekonomik ve ticari işbirliğinde tatbiki sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

He, ziyaret sırasında Çin Ticaret Bakanlığı ve Finlandiya Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı'nın, Çin-Finlandiya Yenilikçi Ticari İşbirliği Komitesi'nin çalışmalarını güçlendirmeye yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladığını ve komitenin altıncı toplantısını ortaklaşa düzenlediğini belirtti.

He, iki ülkeden 50'den fazla işletmenin, inovasyon, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliği konusunda derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, madencilik makineleri, sağlık hizmetleri, kağıt üretimi ve yeşil binalar gibi sektörleri kapsayan çok sayıda ticari anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Finlandiyalı şirketler de, Çin'in ekonomik görünümüne ve geniş pazarının sunduğu potansiyele duydukları güçlü güveni dile getirerek, uzun vadeli yatırımlar yapma ve Çin'deki varlıklarını derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

İleriye dönük olarak ise He, bakanlığın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı uygulamak, ikili ekonomik ve ticari ortak komite gibi mekanizmalardan iyi şekilde yararlanmak ve politikalar konusunda iletişim ve koordinasyonu daha da derinleştirmek için üzere Finlandiya tarafı ile çalışacağını belirtti.