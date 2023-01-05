Çin ve Filipinler Liderleri Beijing'de Görüştü Güncel Haberler BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile bir görüşme yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (sağdan ikinci) ile eşi Peng Liyuan (sağdan birinci), Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos ve eşi Louise Araneta-Marcos ile Çin'in başkenti Beijing'de grup fotoğrafı çektirirken görülüyor, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile bir görüşme yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda yapacakları görüşme öncesinde Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos'u törenle karşıladı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda yapacakları görüşme öncesinde Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos'u törenle karşıladı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda yapacakları görüşme öncesinde Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos'u törenle karşıladı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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