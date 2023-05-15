Çin ve Filipinler, Rcep Tarifelerini Uygulamaya Başlayacak

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, Çin'in Filipinler'den yapılan bazı ithalat kalemlerine ilişkin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması kapsamında taahhüt ettiği tarife oranlarını bu yıl 2 Haziran'da kabul edeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, Çin'in Filipinler'den yapılan bazı ithalat kalemlerine ilişkin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması kapsamında taahhüt ettiği tarife oranlarını bu yıl 2 Haziran'da kabul edeceğini açıkladı.

Sonraki seneler için yıllık oranlar her sene 1 Ocak'ta uygulamaya koyulacak.

Bu hamle, RCEP anlaşmasının bu yıl 2 Haziran tarihine kadar 15 üyenin tamamı için geçerli hale geleceğine işaret ediyor.

RCEP anlaşması, 2012 yılında başlayan ve sekiz yıl süren müzakerelerin ardından, 15 Kasım 2020'de Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke arasında imzalandı. Söz konusu 15 ülke Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 10 üyesi, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor.