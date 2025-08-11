Çin ve Filipinler Gemileri Güney Çin Denizi'nde Çarpıştı

Çin Sahil Güvenliği ve Çin ordusuna ait iki gemi, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı civarında çarpıştı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisi, ani manevra sonucu Çin ordusuna ait 164 numaralı gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından 3104 gemisi ciddi hasar aldı.

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini engellemek için ani ve tehlikeli manevralar yaptığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından, Filipinler'e tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Scarborough Sığlığı'nın "her zaman Çin toprağı" olduğunu belirterek, Filipinler'in çok sayıda gemi ve "sözde balıkçı gemisi" ile kara sularını, askeri uçaklarla da hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Filipinler'in bu adımlarının Çin'in egemenliğini ve haklarını ihlal ettiğini, denizdeki barış ve istikrarı ağır biçimde zedelediğini dile getiren Lin, söz konusu eylemleri "kötü niyetli" olarak nitelendirdi.

Lin, Çin'in, toprak egemenliğini ve deniz haklarını korumak için gerekli önlemleri almasının yasal ve meşru olduğunu savundu.

Pekin yönetiminin yasal hak ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Lin, Filipinler'e sınır ihlallerini ve kışkırtıcı eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulundu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.