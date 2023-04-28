Çin ve Filipinler'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya gelmesi gerilime yol açtı

ABOARD BRP Çin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait geminin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı resife doğru hareket eden Filipinler'e ait devriye botunu engellemesi gerilime neden oldu.

ABOARD BRP Çin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait geminin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı resife doğru hareket eden Filipinler'e ait devriye botunu engellemesi gerilime neden oldu.

Çin ve Filipinler'in sahil güvenlik ekipleri, 21 ve 23 Nisan'da İkinci Thomas Shoal olarak bilinen ve ihtilaflı alanlar arasında gösterilen resifin yakınında karşı karşıya geldi.

Çin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi, Filipinler'in Palawan Adası'na 194 kilometre mesafedeki İkinci Thomas Shoal Resifi yakınlarına doğru hareket halindeki Filipinler'e ait botun bölgeye yanaşmasına izin vermedi.

Söz konusu olayın ardından İkinci Thomas Shoal Resifi civarı, iki ülkenin sahil güvenlik ekiplerinin karşılıklı devriyelerine sahne olurken Çinli gemiler, Filipinlilere yönelik "tehlikeli" manevralarda bulundu.

Bölgedeki gerilimi duyurmak için Filipinler sahil güvenlik ekiplerinin davetiyle devriyelere katılan çok sayıda basın mensubu, bölgedeki "tehlikeli" manevraları görüntüledi.

Çin'e ait gemiden uyarılarda bulunduğu Filipinler'e ait botlardan ihtilaflı resifler bölgesini terk etmesini istenirken "Uyarılarımıza uymadığınızdan yasalar uyarınca daha ileri tedbirler alacağız." ifadesi kullanıldı.

Çinli gemi, İkinci Thomas Shoal Resifi'nin girişini kapatırken Filipinli ekipler, kaza riskinin önüne geçmek için botlarının yönünü çevirdi.

Filipinler'e ait Malapascua adlı botun kaptanı Rodel Hernandez, Çin donanmasına ait gemilerin sivil gemilere yönelik yardımlara dahi engel olduğunu öne sürdü.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.