Çin ve Filipinler'den Dostluğu ve İşbirliğini İlerletme Sözü

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile yaptığı görüşmede, Filipinler'in bölgesel barış ve refahı korumak için Çin ile iletişimi güçlendirmeye, denizlere ilişkin sorunları uygun şekilde...

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Filipinler'in başkenti Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos (solda) ile bir araya geldi, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile yaptığı görüşmede, Filipinler'in bölgesel barış ve refahı korumak için Çin ile iletişimi güçlendirmeye, denizlere ilişkin sorunları uygun şekilde ele almaya ve bunların iki ülkenin genel ilişkilerini bozmasına engel olmaya istekli olduğunu söyledi.

MANİLA, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Filipinler, karşılıklı dostluğu derinleştirme ve işbirliğini ilerletme kararı aldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Cumartesi günü yaptığı görüşmede, ülkesi ve Çin'in yakın ilişkiler içinde olduğunu ve işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

Taiwan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu ve Filipinler'in her zaman olduğu gibi tek Çin ilkesine sadık kalmaya devam edeceğini söyleyen Marcos, ülkesinin taraf tutmak yerine stratejik bağımsızlığa sadık kalacağını ifade etti.

Marcos, Filipinler'in, bölgesel barış ve refahı korumak için Çin ile iletişimi güçlendirmeye, denizlere ilişkin sorunları uygun şekilde ele almaya ve bunların iki ülkenin genel ilişkilerini bozmasına engel olmaya istekli olduğunu söyledi.

Qin ise iki ülke arasında karşılıklı saygı, dostluk, verilen sözlerin tutulması, güvenilirlik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin her iki tarafın da temel çıkarına olduğunu belirterek, tarafların karşılıklı deneyim ve derslerden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Bakan, her iki tarafın da işbirliği için elverişli koşullar yaratmak ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamak için iletişimi daha da geliştirmesi, karşılıklı güveni derinleştirmesi ve zorluklar ile sıkıntıların üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti.

Qin, Marcos'un yılın başında Çin'e yaptığı ziyarette öngörüldüğü üzere iki ülkenin, iyi birer komşu ve ortak olması için karşılıklı çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Filipinler tarafının Taiwan ve denizlere ilişkin meseleleri bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra her iki halkın temel çıkarlarına dayalı uygun şekilde ele alması temennisinde bulundu.

Bakan ayrıca, Filipinler'i Çin'in meşru endişelerine ciddiyetle karşılık vermeye, ülkenin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya, ayrıca taraf tutmak yerine stratejik bağımsızlığı destekleme taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

Qin, Çin'in denizlere ilişkin sorunları düzgün şekilde yönetmek için bu konudaki irtibat mekanizmasını daha da geliştirmeyi teklif ettiğini ifade etti.