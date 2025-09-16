Haberler

Çin ve Filipinler Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

Güncelleme:
Çin, Filipinler'e ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde kasıtlı olarak Çin Sahil Güvenliği gemisine çarptığını açıkladı. Olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, resmi bir Filipinler gemisinin, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao yakınlarında Çin karasularında Çin Sahil Güvenlik gemisine kasıtlı olarak çarptığını söyledi.

Gan, salı günü Huangyan Dao yakınlarındaki Çin karasularına yasadışı şekilde giren Filipinler'e ait 10'dan fazla resmi gemiye karşı uyarılar, navigasyon rotası kontrolü ve tazyikli su kullanımı gibi yasalara uygun kontrol önlemleri uyguladıklarını belirtti.

Gan, buna karşın Filipinler'e ait 3014 numaralı geminin, saat 10.00 civarında Çin tarafından defaatle yapılan uyarılara rağmen Çin Sahil Güvenliği gemisine profesyonel olmayan ve tehlikeli şekilde kasıtlı olarak çarptığını ifade etti.

Filipinler tarafının kasıtlı ihlal ve kışkırtıcı eylemlerinin kötü niyetli olduğunu belirten sözcü, çarpışmanın tüm sorumluluğunun Filipinler tarafına ait olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
