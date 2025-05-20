Çin ve Filipinler Arasındaki Deniz Tansiyonu: İkmal Operasyonu Gerçekleştirildi

Çin ve Filipinler Arasındaki Deniz Tansiyonu: İkmal Operasyonu Gerçekleştirildi
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Çin, Filipinler'e ait geminin Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao resifine yasadışı olarak karaya oturtulmuş gemiye temel ihtiyaç malzemeleri teslim etmesini izliyor. Çin, Filipinler'in işbirliği yapmasını ve denizcilik haklarını koruyacağını açıkladı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'e ait bir sivil geminin, Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao resifinde yasadışı şekilde karaya oturtulan gemiye temel ihtiyaç malzemeleri teslim etme sürecine nezaret ettiklerini söyledi.

Liu, salı günü yaptığı açıklamada Filipinler'e ait geminin 16 Mayıs'ta Çin'den onay aldıktan sonra ikmal operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgeye gönderildiğini belirtti.

Sözcü, Filipinler'den taahhütlerini yerine getirmesini ve söz konusu sulardaki asayişi kontrol altında tutmak için Çin ile işbirliği yapmasını istedi.

Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin denizcilik haklarını korumaya ve Ren'ai Jiao da dahil olmak üzere Çin'in Nansha Qundao adası ve çevresindeki sularda kolluk kuvvetleri faaliyetlerini yürütmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Filipinler, Mayıs 1999'da tank çıkarma gemisi BRP Sierra Madre'yi (LT-57) Ren'ai Jiao resifinde "karaya oturtmuştu." Manila'nın defalarca gemiyi bölgeden çekip götürme sözü vermesine rağmen gemi 25 yılı aşkın süredir bölgede kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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