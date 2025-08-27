Çin ve Etiyopya Tarım İşbirliği Güçleniyor

ADDİS ABABA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'den Etiyopya'ya tarım işbirliği için gelen dördüncü uzman ekibi, ülkenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayvancılıktan bahçeciliğe, mantar üretiminden tarım makinelerine kadar birçok alanda eğitim, araştırma ve tanıtım projeleri yürütüyor. Söz konusu projeler, iki ülke arasındaki tarımsal işbirliğini güçlendirmeyi ve yoksulluğu azaltmayı hedefliyor. Uzman ekip, 23 Ağustos 2024'te başkent Addis Ababa'ya gelmişti.