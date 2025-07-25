Çin ve Etiyopya Diplomatik İlişkilerinin 55. Yıldönümü Kutlandı

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Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen etkinlikte, Etiyopya kahvesi ve geleneksel müziklerle iki ülke arasındaki iş, kültür ve sanat ilişkileri kutlandı.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Etiyopya Büyükelçiliği'nde düzenlenen Çin ve Etiyopya arasındaki iş, kültür ve sanat konulu etkinlikte Etiyopya kahvesi dolduran bir kadın, 24 Temmuz 2025.

Çin ile Etiyopya arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü kutlamak amacıyla perşembe günü Etiyopya'nın Beijing Büyükelçiliği'nde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, geleneksel Etiyopya müziği ve dans gösterilerinin yanı sıra temalı sergiler, Etiyopya kahvesi tadımları, Çin kültürü sergileri ve iş görüşmeleri yer aldı. (Fotoğraf: Xiao Bowen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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