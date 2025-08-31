Çin ve Ermenistan Stratejik Ortaklık Kurdu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tianjin'de gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı ve Ermenistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'ne katılımını desteklediklerini belirtti.

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı.

Söz konusu duyuru, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde liderlerin bir araya geldikleri Çin'in liman kenti Tianjin'de yapıldı.

Xi, Ermenistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'ne katılmasını Çin'in desteklediğini söyledi.

Ermenistan şu anda Shanghai İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsünde bulunuyor.

