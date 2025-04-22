IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Çin ve Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Toplantısı Düzenledi

Çin ve Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen 1. Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'na iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Endonezya, 1. Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nı Çin'in başkenti Beijing'de düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin eş başkanlık yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.