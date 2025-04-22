Çin ve Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Toplantısı Düzenledi

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Endonezya, 1. Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nı Çin'in başkenti Beijing'de düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin eş başkanlık yaptı.