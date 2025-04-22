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Çin ve Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu'nu Başlattı

Çin ve Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu'nu Başlattı
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Çin'in Beijing kentinde düzenlenen toplantıda, Çin ve Endonezya ortak dışişleri ve savunma bakanlıkları diyaloğunun başlatıldığı bildirildi. Toplantıya katılan bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve stratejik güvenin kuvvetlendirilmesi konularında uzlaşmaya vardı.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Endonezya, 1. Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nı Çin'in başkenti Beijing'de düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin eş başkanlık yaptı.

Toplantıda konuşan Wang, iki ülke liderinin geçtiğimiz yıl iki kez bir araya gelerek yeni dönemde Çin-Endonezya ilişkilerinin gelişimi için birlikte ayrıntılı bir plan hazırladığını söyledi. Wang, iki ülke liderinin özel isteği doğrultusunda Çin ve Endonezya'nın Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu'nu başlattığını belirtti.

Çin ile yabancı bir ülke arasında ilk kez bir ortak dışişleri ve savunma bakanlıkları diyaloğunun düzenlendiğini kaydeden Wang, bunun iki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı stratejik güveni gösterdiğini, aynı zamanda da ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun anlamını bölgesel ve küresel etkiye sahip olacak şekilde daha da zenginleştirdiğini ifade etti.

Wang, iki tarafa iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşının stratejik kılavuzluğunda ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarma çağrısı yaptı.

Çin Savunma Bakanı Dong, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek ve daha derin karşılıklı stratejik güven, daha iyi kurumsal çerçeveler, daha sağlam koordinasyon ve zorluklarla mücadelede daha güçlü temel ile ön plana çıkan yeni bir savunma ve güvenlik işbirliği deseni oluşturmak üzere Endonezya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ise karşılıklı siyasi güveni daha da güçlendirmek, her seviyede etkileşimi artırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve çok taraflı çerçevelerde iletişim ve işbirliğini güçlendirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Savunma Bakanı Sjafrie de bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere savunma ve deniz güvenliği gibi alanlarda Çin'le işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Taraflar ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelerde derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından Wang ve Sugiono, Çin ve Endonezya hükümetleri arasında kapsamlı stratejik diyalog mekanizmasının kurulması konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

Toplantıda taraflar, deniz güvenliği gibi alanlarda işbirliği belgeleri de imzaladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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