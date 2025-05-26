Çin ve Endonezya Merkez Bankaları'ndan İşbirliği Anlaşması

Çin ve Endonezya Merkez Bankaları'ndan İşbirliği Anlaşması
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Çin ve Endonezya Merkez Bankası, ikili ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmayla birlikte daha önceki mutabakatın kapsamı genişletilerek, yerel para birimlerinin ticarette yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo, ikili ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla işbirliği çerçevesi oluşturmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre pazar günü imzalanan yeni anlaşmayla, iki merkez bankası arasında 30 Eylül 2020 tarihinde imzalanan ve cari hesap işlemleri ve doğrudan yatırımlarla sınırlı olan önceki mutabakat zaptının kapsamı genişletildi.

Açıklamaya göre yerel para birimlerine yönelik ikili çözüm işbirliğinin kapsamı, sermaye ve finans hesapları üzerinden yapılan işlemleri de içerecek şekilde genişletilecek.

Söz konusu mutabakat zaptıyla, ikili ticaret ve yatırımlarda yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve iki ülkenin para ve finans piyasaları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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