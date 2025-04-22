Çin ve Endonezya, İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel etki gücü olan, insanlık için ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu inşasının yanı sıra aralarındaki işbirliğini siyasi, ekonomik, halklar arası etkileşim ve denizcilik boyutlarını kapsayan "dört ayaklı" işbirliği modelinden güvenliğin de dahil olacağı "beş ayaklı" işbirliği modeline güncelleme konusunda uzlaşıya vararak, Çin-Endonezya işbirliğinin ufuklarını daha da genişlettiklerini belirtti.

Wang, iki tarafın, yüksek kaliteli işbirliğine odaklanma, serbest ticareti destekleme, yükselen sektörleri geliştirme ve geçim kaynağı odaklı ortaklıklar geliştirme konusundaki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80., Bandung Konferansı'nınsa 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, ekonomik küreselleşmeyi ve ticaretin serbestleştirilmesini destekleyen iki ülke olan Çin ve Endonezya'nın, ABD'nin körüklediği küresel ticaret savaşına ve ekonomik küreselleşmenin tersine esen rüzgarlara rağmen karşılıklı güven ve işbirliğini artırma yönünde tarihi bir inisiyatif almaları gerektiğini vurguladı.

Çin ve Endonezya'nın Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi ve Bandung Ruhu'nu teşvik etmek, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini korumak, uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak ve dünyaya birlik ve açıklık mesajı göndermek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirten Wang, ayrıca ikili ilişkilerinin bölgesel ve küresel etkisini daha görünür şekilde ortaya koymaları gerekliliğine işaret etti.

Sugiono ise Çin'in Endonezya'nın en büyük ticaret ortağı ve büyük dış yatırım kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Çin'i her zaman en önemli ortaklarından birisi olarak gördüklerini de dile getiren Sugiono, ikili ilişkilerin uzun yıllardır güçlü ivmesini sürdürdüğünü belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Sugiono, Çin'e büyük önem atfettiklerini ve Çin'le karşılıklı ilişkileri tüm alanlarda derinleştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Çin'le her düzeyde etkileşimi artırmayı ve ticaret, yatırım, tarım, balıkçılık, sağlık, temiz enerji ve bilimsel inovasyonun yanı sıra halklar arası ve kültürel etkileşim konularında da tatbiki işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını ifade eden Sugiono, Çin'le kapsamlı stratejik ortaklıklarını sürekli şekilde güçlendirmeyi ve daha dinamik ve dirençli bölgesel kalkınma ve refahı teşvik etmeyi iple çektiklerini de sözlerine ekledi.

Gün içinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve Bandung Konferansı'nın düzenlenmesinin 70. yıldönümü vesilesiyle Beijing'de bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Wang Yi, Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Sugiono ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin katıldı.