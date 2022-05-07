Çin ve Endonezya, Doğu Asya'da Barışı ve İstikrarı Birlikte Koruma Sözü Verdi

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ile Cuma günü video bağlantısı aracılığıyla görüştü. İki taraf Doğu Asya'da barış ve istikrarı ortaklaşa korumayı kabul etti. Wang, iki liderin stratejik rehberliği altında Çin- Endonezya ilişkilerinin Kovid-19 pandemisi testini başarıyla geçtiğini ve bölgede ve tüm dünyada pandemiye karşı sürdürülen çabalara ve bölgenin ve dünyanın gelişimine pozitif enerji enjekte ettiğini söyledi.

İki ülkeyi gerçek dostlar ve güvenilir ortaklar olarak yücelten Wang, Çin'in Endonezya ile siyasi, ekonomik, kültürel ve denizcilik alanlarında işbirliğine dayalı, "dört çekerli" yeni ikili ilişkiler modelini derinleştirmek ve çeşitli uluslararası güçlüklerle daha iyi başa çıkmak ve dünya barışına ve kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak için çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Wang, Çin'in pandemi sonrası dönemde Endonezya ile sağlık alanında işbirliğini derinleştirmeye ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında daha fazla büyüme alanları oluşturulmasını teşvik etmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, Doğu Asya'da ASEAN merkezli bir bölgesel işbirliği mimarisinin oluşturulduğunu ve bunun bölgesel barış ve istikrarı korumanın anahtarı olduğunu kaydetti. Wang, "ABD'nin Hint-Pasifik stratejisi zamanın gidişatına aykırı ve Doğu Asya'daki ülkelerin ortak ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmiyor" dedi ve "Beş Göz" ittifakının, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun (Quad) ve Avustralya-İngiltere-ABD (AUKUS) üçlü güvenlik ortaklığının bölgeye yönelik oluşturdukları tehlikeye işaret etti. Bölgeye yönelik önerilen tüm stratejilerin karşılıklı yarar ve kazan-kazan işbirliğini hedeflemesi gerektiğini söyleyen Wang, Çin'in bölgede zor kazanılmış barış ve istikrarı ortaklaşa korumak için Endonezya ile iletişimi ve koordinasyonu artırmaya ve ikili ve çok taraflı işbirliği yoluyla Küresel Güvenlik Girişimi'ni uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Luhut ise Endonezya'nın Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi'ni memnuniyetle karşıladığını ve bu iki önemli girişimde aktif rol almaya hazır olduğunu söyledi. Luhut, Çin'in, Endonezya'nın G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına verdiği desteği takdirle karşıladığını ve bu yılki zirvenin küresel ekonomiyi restore etmede yapıcı bir rol oynamasını sağlamak için Endonezya'nın diğer taraflarla birlikte çalışacağını söyledi.

Xinhua / Güncel