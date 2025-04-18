Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Çin ve Endonezya Dışişleri ile Savunma Bakanları Toplantısı Beijing'de Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, 21 Nisan'da Beijing'de gerçekleşecek 1. Çin-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğu Toplantısı'nın detaylarını duyurdu. Toplantıya Wang Yi ve Dong Jun'un liderliğinde Çinli bakanlar katılacak, Endonezya'yı ise Dışişleri Bakanı Sugiono temsil edecek.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, 1. Çin- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nın 21 Nisan'da Çin'in başkenti Beijing'de yapılacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Yi ile Savunma Bakanı Dong Jun'un toplantıya eş başkanlık edeceğini söyledi.

Sözcü, Endonezya tarafından ise Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in toplantıya katılacağını belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.