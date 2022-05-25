Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü - Haberler

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebi Marsudi'den geldi. İki taraf görüşme sırasında Bali'deki G20 Zirvesi'ne dair görüş alışverişinde bulundu ve zirvenin başarısını desteklemek için iletişim ile koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı. "Çin, başarılı bir G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapması konusunda Endonezya'yı sıkı sıkıya destekliyor" diyen Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Endonezyalı meslektaşı Joko Widodo'nun yılın başından bu yana iki telefon görüşmesi yaptıklarını ve önemli bir uzlaşmaya vardıklarını da sözlerine ekledi.

Wang, küresel yönetişim "Asya'nın önemini" fark etmesiyle birlikte Endonezya, Tayland ve Kamboçya'nın sırasıyla önemli çok taraflı konferanslara ev sahipliği yapacağını ve Çin'in de BRICS Liderler Toplantısı'na hazırlandığını söyledi. "Çin, Asya'ya dayanışmanın güçlendirilmesi ve zorlukların birlikte aşılması için ortak bir ses gönderen üç ülkenin yayınladığı son ortak bildiriyi kapsamlı şekilde destekliyor ve aktif olarak bunu savunuyor" diyen Wang, Asya ülkelerine bölgenin ve çalkantılı uluslararası durum karşısında dünyanın barışçıl ve istikrarlı kalkınmasında aktif rol oynama çağrısında bulundu. Wang, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun başlangıcından bu yana G20'nin siyasi değil ekonomik bir forum olduğunu yinelediğini ve Çin'in bu noktada onunla tamamen aynı fikirde olduğunu da ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin siyasi meseleler ile güvenlik meselelerinin tartışılması için doğru platform olduğunu ifade eden Wang, G20'nin odağına makroekonomik politika işbirliklerini alması ve görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Çin'in G20 dönem başkanlığında, gündemde belirlenen hedeflere ulaşırken engelleri kaldırmada ve G20'yi doğru yöne çekmede Endonezya'yı desteklediğini kaydeden Wang, bunun G20 üyelerinin ezici çoğunluğunun ve uluslararası toplumun ortak beklentileriyle aynı olduğunu da sözlerine ekledi. Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulunan iki taraf uluslararası topluma ateşkes, barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve barışın yeniden sağlanması için ortak çaba gösterme çağrısında da bulundu.

Xinhua / Güncel