Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

TİANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in liman kenti Tianjin'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.

Sugiono, ülkesindeki iç karışıklıklar nedeniyle planladığı şekilde Çin'e gelemeyen Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'yu temsilen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Çin ile dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Sugiono, söz konusu etkinliklerin tam başarıya ulaşması temennisinde bulundu. Sugiono ayrıca hükümet olarak Endonezya'daki Çinli personel ve Çin kurumların güvenliğini sağlamak için her türlü çabanın gösterileceğini de taahhüt etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ise, Sugiono'nun Prabowo'nun temsilcisi olarak etkinliklere katılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Endonezya hükümetinin ülkede gerekli görülen düzenlemeleri yapmasını anlayış ve saygıyla karşıladığını belirten Wang, Endonezya'dan ülkedeki Çinli personel ve Çin kurumların güvenliğini ve meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almasını beklediklerini de ifade etti.