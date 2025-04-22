Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları İlk Diyalog Toplantısını Gerçekleştirdi

Çin- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğunun ilk toplantısı Pekin'de düzenlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Çin tarafını Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Savunma Bakanı Dong Cün, Endonezya tarafını ise Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Şafri Şemsettin temsil etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, bu diyalog mekanizmasının iki ülke arasında siyasi ilişkilerin, güvenlik ve savunma işbirliğinin geliştirilmesine, dostluk bağlarının, karşılıklı siyasi güvenin ve stratejik işbirliğinin yeni bir düzeye çıkarılmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Çin ve Endonezya'nın, stratejik özerkliği birlikte savunması, birbirlerinin temel çıkarlarını desteklemesi ve karşılıklı stratejik güveni oluşturması gerektiğine işaret eden Bakan Vang, "İki ülke, kalkınma çabalarında daha fazla sinerji aramalı, kaynaklar ve üretim kapasitesi bakımından karşılıklı avantajlarını kullanarak güvenli ve istikrarlı sanayi ve tedarik zincirleri inşa etmeli ve dış müdahalelere birlikte direnmelidir." ifadesini kullandı.

Vang, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin politikalarını örtülü olarak eleştirerek, tek taraflılığın ve hegemonya siyasetinin etkileriyle karşı karşıya olan insan toplumunun kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti.

"Bandung ruhunu" birlikte savunmak

Vang, 1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde yapılan Bağlantısızlar Konferansı'na atıf yaparak, "Çin, 'Birlikte Yaşamanın Beş İlkesi'ni ve 'Bandung ruhunu' birlikte savunarak, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak ve küresel kalkınma işbirliğini teşvik etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin Savunma Bakanı Dong da mevcut uluslararası durumun değişimler ve kargaşa ile karakterize olduğu ve bölgenin çok sayıda sınamayla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekerek, Çin ile Endonezya arasında savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesinin, bölgede ve dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

Endonezyalı Bakan Sugiono, ülkesinin Çin ile karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, her düzeyde temasları artırmak ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek, ortak refaha ulaşmak için ASEAN-Çin diyaloğu ve diğer çok taraflı platformlarda iletişimi ve eş güdümü artırmayı istediğini belirtti.

Endonezya Savunma Bakanı Şemsettin de iki ülkenin savunma deniz güvenliği konusunda işbirliğini geliştirerek, bölgesel barışı ve istikrarı güvence altına alması, küresel sorunlara ortak yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar, toplantıda Orta Doğu'daki durum ve ortak ilgi ve kaygı konusu diğer uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulundu ve bu konularda geniş anlayış birliği sağladı.

Toplantının ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması kurulması konusunda mutabakat ile deniz güvenliği ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Çin, ilk kez böyle bir diyalog mekanizması kurdu

Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak diyaloğu, Çin'in herhangi bir ülkeyle oluşturduğu ilk benzeri mekanizma oldu.

"2+2" olarak da anılan diyalog mekanizmasının kurulmasına Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Kasım 2024'teki Pekin ziyaretinde karar verilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta Malezya'ya yaptığı ziyarette aynı mekanizmanın Çin ile Malezya arasında da kurulması kararlaştırılmıştı.

Çin'in Güneydoğu Asya'nın Müslüman çoğunluklu iki ülkesiyle kurduğu ikili diyalog mekanizmaları, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde bölgedeki ortaklarıyla ilişkilerini ve stratejik güveni geliştirme çabalarını yansıtıyor.