Çin ve Endonezya Diplomatik İlişkilerinin 75. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto pazar günü iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünde birbirine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, hem gelişmekte olan büyük ülkeler hem de Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ile Endonezya arasındaki işbirliğinin stratejik öneme ve küresel etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Çin-Endonezya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü, insanlığın ilerleme davasına ortak katkılarda bulunmak üzere ikili kapsamlı stratejik işbirliğini daha da derinleştirme, çok taraflı stratejik koordinasyonu güçlendirme, ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya toplumunu yeni çağın özellikleriyle zenginleştirmeye devam etme, önde gelen gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve karşılıklı güvene örnek teşkil etme, ortak kalkınma modeli oluşturma ve Güney-Güney işbirliğinin öncüsü olma konusunda Subianto ile çalışmak için fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Subianto ise Çin ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıldönümü vesilesiyle Endonezya hükümeti ve halkı adına Xi ve Çin halkına en içten tebriklerini sundu.

Endonezya ve Çin'in köklü dostluğa, güçlü ve dinamik ortaklığa sahip olduğunu belirten Subianto, siyaset, ekonomi, halklar arası ve kültürel etkileşim, denizcilik ve güvenlikten oluşan "beş ana alandaki" ikili işbirliğinde hızlı bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Subianto, iki tarafın da işbirliğini derinleştirmeye ve iki halk arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam ederek dünya barışı ve istikrarına olumlu katkılarda bulunması temennisinde bulundu.