Çin ve Endonezya'dan Deniz Teknolojisi Eğitim Programı

Güncelleme:
Çin ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği Deniz Teknolojisi Eğitim Programı, mavi ekonomide ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program, deniz koruma ve sürdürülebilir balıkçılık konularında Endonezya'nın tekniki kapasitesini artırmayı hedefliyor.

CAKARTA, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Birinci Okyanus Bilimi Enstitüsü ile Endonezya Deniz İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Çin-Endonezya Deniz Teknolojisi Eğitim Programı pazartesi günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başladı.

4 gün devam edecek olan program, teknik etkileşim ve bilgi paylaşımı yoluyla mavi ekonomide ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Endonezya Deniz İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı Deniz ve Balıkçılık Yaygınlaştırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Ajansı Başkanı I Nyoman Radiarta, mavi ekonomi, deniz koruma ve sürdürülebilir balıkçılık alanlarında ulusal programlarını ilerleten ülkenin, denizcilik kapasitesinin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Çin-Endonezya Okyanus ve İklim Merkezi Direktörü Cong Bailin ise eğitimin Endonezya'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını kaydederek, Endonezya ile deniz bilimi ve teknolojisi alanındaki etkileşimlerini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
title