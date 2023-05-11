Çin ve Ekvador Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Ekvador arasında, ikili ticaret ve iş ilişkilerini ilerletme amaçlı serbest ticaret anlaşması imzalandı.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Ekvador arasında, ikili ticaret ve iş ilişkilerini ilerletme amaçlı serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma, bir yıl süren müzakerelerin ardından Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Ekvador'un Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılık Bakanı Julio Prado tarafından Perşembe günü video aracılığıyla imzalandı.

Anlaşmanın, yüksek standartlı karşılıklı dışa açılım politikalarını uygulayabilme, daha iyi iş ortamı yaratma, ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelden daha fazla yararlanma ve ikili ticaretin sürdürülebilir, istikrarlı ve çeşitlendirilmiş gelişimini destekleme yolunda her iki tarafa da olanak sağlayacağı bildirildi.

Buna göre, anlaşma yürürlüğe girdiğinde Çin ve Ekvador arasında ticareti yapılan malların yüzde 90'ı gümrük vergisinden muaf tutulacak ve bunların yüzde 60'ı anında sıfır tarifelerden yararlanacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın en kısa sürede yürürlüğe girebilmesi için Çin ve Ekvador'un kendi ülkelerinde ilgili prosedürleri yerine getireceği belirtildi. İki taraf aynı zamanda, anlaşmanın geliştirilmesi için ortak ilgi alanlarına ilişkin müzakereleri sürdürecek.

Çin, Ekvador'un ikinci büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke 2022'de, art arda ikinci yılda ticarette çift haneli büyüme gördü. İkili ticaret ise önceki yıla göre yüzde 19,7 artışla 13,1 milyar ABD dolarına ulaştı.