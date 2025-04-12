Çin ve DTÖ Genel Direktörü, Çok Taraflı Ticaret Sistemi Üzerine Görüştü

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile video bağlantısı yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Wang cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin'in açık, kapsayıcı, şeffaf ve ayrımcılıktan uzak çok taraflı ticaret sistemini korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada görüşmede tarafların, ABD tarafından uygulanan sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" verilecek yanıt, çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesi ve DTÖ'nün rolüne işlerlik kazandırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ABD'nin durup dururken "karşılıklı gümrük vergileri" uygulamaya başlamasının tipik bir tek taraflı zorbalık uygulaması olduğunu kaydeden Wang, söz konusu vergilerin gelişmekte olan ülkelere, özellikle de en az gelişmiş ülkelere ciddi zararlar vereceğini ve hatta insani krizleri tetikleyebileceğini söyledi.

Wang, DTÖ üyelerini açıklık, işbirliği ve çok taraflılık yoluyla birleşmeye ve tek taraflılığa, korumacılığa ve zorbalığa karşı çıkmaya çağırdı.

Okonjo-Iweala ise artan ticari gerilimlerin küresel ticaret ve ekonomik büyüme beklentilerine yönelik ciddi zorluklar yarattığını ifade etti. Okonjo-Iweala, DTÖ üyelerinin açık, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini savunmak üzere birlikte çalışmaları ve farklılıkları DTÖ çerçevesi altında diyalog ve işbirliği yoluyla çözüme kavuşturmaları gerektiğini belirtti.