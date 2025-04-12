ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'Yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında tarihi görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Çin ve DTÖ Genel Direktörü, Çok Taraflı Ticaret Sistemi Üzerine Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile gerçekleştirdiği video konferansta, ayrımcılıktan uzak bir ticaret sistemi ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri hakkında fikirlerini paylaştı. Wang, çok taraflılık ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile video bağlantısı yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Wang cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin'in açık, kapsayıcı, şeffaf ve ayrımcılıktan uzak çok taraflı ticaret sistemini korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada görüşmede tarafların, ABD tarafından uygulanan sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" verilecek yanıt, çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesi ve DTÖ'nün rolüne işlerlik kazandırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ABD'nin durup dururken "karşılıklı gümrük vergileri" uygulamaya başlamasının tipik bir tek taraflı zorbalık uygulaması olduğunu kaydeden Wang, söz konusu vergilerin gelişmekte olan ülkelere, özellikle de en az gelişmiş ülkelere ciddi zararlar vereceğini ve hatta insani krizleri tetikleyebileceğini söyledi.

Wang, DTÖ üyelerini açıklık, işbirliği ve çok taraflılık yoluyla birleşmeye ve tek taraflılığa, korumacılığa ve zorbalığa karşı çıkmaya çağırdı.

Okonjo-Iweala ise artan ticari gerilimlerin küresel ticaret ve ekonomik büyüme beklentilerine yönelik ciddi zorluklar yarattığını ifade etti. Okonjo-Iweala, DTÖ üyelerinin açık, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini savunmak üzere birlikte çalışmaları ve farklılıkları DTÖ çerçevesi altında diyalog ve işbirliği yoluyla çözüme kavuşturmaları gerektiğini belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.