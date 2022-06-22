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Çin ve Doğu Afrika ülkeleri, bölgesel barış için ilk kez konferans düzenledi

AA - Gökhan Kavak - Güncel
Çin ve Doğu Afrika ülkeleri, bölgesel barış için ilk kez konferans düzenledi

Çin ve Doğu Afrika ülkelerinin, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için ilk kez konferans düzenlediği bildirildi.

Çin ve Doğu Afrika ülkelerinin, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için ilk kez konferans düzenlediği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, "Çin-Afrika Boynuzu Barış, İyi Yönetim ve Kalkınma Konferansı" Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlendi.

Dün başlayan ve bugün devam eden konferansa Çin'in yanı sıra Etiyopya, Cibuti, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Konferans ile ilgili basına açıklama yapan Çin'in Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Xue Bing, ilk kez böyle bir konferans düzenlendiklerine dikkati çekti.

Bing, Doğu Afrika bölgesinde yaşanan çatışmalara karşı bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için böyle bir adımı attıklarını belirterek, "Bölge ülkeleri, çatışmaların üzerinde durmalı ve çözümüne yönelik arayış içinde olmalı." dedi.

Konferansta ayrıca doğal afetler, siber güvenlik, terör, kayıt dışı silahlanma ve insan ticaretiyle mücadele gibi konularda iş birliği kararı alındı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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