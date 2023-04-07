Çin ve Danimarka Arasında Yeni Hava Kargo Hattı Açıldı

HANGZHOU, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki üretim ve ticaret merkezi Zhejiang eyaleti, merkezi Hangzhou kenti ile Danimarka'yı birbirine bağlayan yeni bir hava kargosu hizmeti başlattı.

HANGZHOU, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki üretim ve ticaret merkezi Zhejiang eyaleti, merkezi Hangzhou kenti ile Danimarka'yı birbirine bağlayan yeni bir hava kargosu hizmeti başlattı.

Yeni açılan kargo hattı kapsamında Maersk Air Cargo'ya ait bir Boeing 767-300 kargo uçağı Perşembe günü Danimarka'nın Billund kentine gitmek üzere Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı. Uçakta küçük ev aletleri ve otomobil parçaları dahil 23 ton mal bulunduğu belirtildi.

Havalimanı yetkilileri, bu hattın başlatılmasıyla Xiaoshan Havalimanı'nın sadece kargo taşınan uluslararası rota sayısının 20'ye yükseldiğini söyledi.

Havalimanı yakın zamanda ABD'nin Chicago kentinde tarifeli hava kargosu hizmeti de başlatmıştı. Xiaoshan Havalimanı, küresel nakliye lojistik devi Maersk'in tamamen kendine ait şirketi olan Maersk Air Cargo'nun tarifeli kargo uçuşlarına ev sahipliği yapan Çin'deki ilk havalimanı olmuştu.

Şimdilik Hangzhou ile Billund arasında haftalık üç gidiş-dönüş seferi düzenleniyor. Havalimanı, bu hattaki uçuş sıklığını bu yılın üçüncü çeyreğinde artırmayı planlıyor.

Zhejiang Havalimanı Lojistik Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Zhang Rong'a göre, havalimanının yeni başlatılan hava kargo hizmetlerinin, Zhejiang'ın dış ticaret hacmindeki büyümeyi daha da teşvik etmesi ve desteklemesi bekleniyor.