Çin ve Bulgaristan Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei Çin'in başkenti Beijing'de Bulgaristan Sosyalist Partisi lideri ve Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Atanas Zafirov başkanlığındaki parti heyetiyle bir araya geldi.

Li, perşembe günü görüşmede Çin-Bulgaristan stratejik ortaklığının yüksek düzeyde gelişme kaydettiğini belirtti.

Li, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, iki taraf arasındaki etkileşimleri güçlendirmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirerek ikili ilişkileri ilerletmek üzere Bulgaristan ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Zafirov ise Çin'in barışçıl dış politikasından ve modernleşmedeki büyük başarılarından övgüyle bahsederek, partiler arası etkileşimi geliştirmeye, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeye ve Bulgaristan-Çin işbirliğinin yanı sıra Avrupa-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.